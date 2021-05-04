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04.05.2021 18:08
Рубрика: Культура

В Мексике в подземной пещере майя найдены таинственные отпечатки рук

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Мексике археологи при обследовании древней священной пещеры майя обнаружили более сотни таинственных отпечатков рук красного и черного цвета, оставленных, возможно, детьми.

Фото: iStock
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Как сообщает Reuters, обследованная археологами пещера расположена недалеко от северной оконечности полуострова Юкатан в Мексике. Она расположена в относительной близости от пирамид таких крупных политических и религиозных центров майя, как города Ушмаль и Чичен-Ица.

Кроме того, пещера находится примерно на 10 метров ниже гигантского дерева сейба, которое майя считали священным. По словам археолога Серхио Грожана, всего в пещере было обнаружено 137 отпечатков рук.

Подобный стиль наскальной живописи был типичен для многих доколумбовых сообществ. А народ майя, как предполагают ученые, связывал его с ритуалом совершеннолетия. Судя по небольшому размеру, отпечатки, вероятно, были оставлены детьми и подростками.

Археологи предполагают, что подростки спускались в подземную пещеру и оставляли на скалах отпечатки, когда достигали половой зрелости. Примечательно, что часть отпечатков имеет черный цвет, а часть - красный. Ученые предложили объяснение этому феномену.

Фото: Thomas Romon, Inrap
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"Черные отпечатки символизировали смерть, но это не означало, что оставивших их детей собирались убить, - говорит Серхио Грожан. - Скорее, это символизировало смерть с ритуальной точки зрения. Впоследствии дети оставили и красные отпечатки рук, что было, возможно, отсылкой к войне".

По оценкам экспертов, возраст разноцветных отпечаток превышает 1200 лет. Вероятно, они были оставлены в поздний классический период майя, когда эта культура достигла пика своего могущества.

Именно тогда процветали крупные города современной южной Мексики и Центральной Америки, а народ майя добился огромных достижений в сфере искусства и математики.

Кстати, в пещере были найдены и другие следы деятельности майя. Например, были обнаружено шесть разукрашенных рельефных скульптур и вырезанное в скале лицо, предположительно, какого-то божества.

Эти артефакты появились позднее отпечатков рук. Ученые считают, что они были созданы в период между 800 и 1000 годами нашей эры. В тот период времени регион охватила продолжительная засуха, из-за которой, согласно одной из гипотез, майя и начали покидать свои города.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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