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04.05.2021 22:40
Рубрика: Власть

Лидер общественного движения Тимофей Баженов зарегистрировался на предварительное голосование "Единой России"

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

Известный тележурналист и общественник Тимофей Баженов в случае победы на внутрипартийных выборах будет баллотироваться в Госдуму от "Единой России".

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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По его словам, решение многих проблем москвичей возможно только с помощью изменения законодательства и принципов работы самой власти.

"Убежден, во власти, в партии власти нужные новые лица - активные, неравнодушные, честные и открытые люди, - сказал он, обращаясь к своим сторонникам. - Кто не убегает от "острых" проблем, готов работать, засучив рукава, и брать ответственность за результаты. Надеюсь, что с вашей поддержкой в "Единой России" таких людей станет большинство".

Илья Гращенков, директор Центра развития региональной̆ политики, отметил, что Баженов связан с округом не только тем, что там родился и вырос, но и тем, что ведёт серьёзную общественную работу. Движение, которое он создал и возглавляет, значительно увеличивает его электоральную привлекательность.

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко считает, что Тимофей Баженов интересный кандидат именно для Москвы: "С одной стороны, это очень яркий журналист, а с другой - человек, который умеет поддерживать очень верную интонацию разговора. Его участие в праймериз добавит яркости и остроты избирательной кампании".

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов подчеркнул, что на предварительном голосовании "Единой России" в Москве партия большинства делает ставку на "новых выдвиженцев" - не политизированных, медийных кандидатах. Регистрация Баженова на праймериз - адекватный ответ на запрос по обновлению власти.

По мнению директора по политическому анализу ИНСОМАР Виктора Потуремского, Баженов один из самых сильных и ярких кандидатов на московских округах в Государственную Думу. К сильным сторонам Баженова эксперт отнёс харизму, яркий образ, погруженность в городскую повестку, близость к проблемам жителей округа.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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