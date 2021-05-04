Лидер общественного движения Тимофей Баженов зарегистрировался на предварительное голосование "Единой России"

Известный тележурналист и общественник Тимофей Баженов в случае победы на внутрипартийных выборах будет баллотироваться в Госдуму от "Единой России".

По его словам, решение многих проблем москвичей возможно только с помощью изменения законодательства и принципов работы самой власти.

"Убежден, во власти, в партии власти нужные новые лица - активные, неравнодушные, честные и открытые люди, - сказал он, обращаясь к своим сторонникам. - Кто не убегает от "острых" проблем, готов работать, засучив рукава, и брать ответственность за результаты. Надеюсь, что с вашей поддержкой в "Единой России" таких людей станет большинство".

Илья Гращенков, директор Центра развития региональной̆ политики, отметил, что Баженов связан с округом не только тем, что там родился и вырос, но и тем, что ведёт серьёзную общественную работу. Движение, которое он создал и возглавляет, значительно увеличивает его электоральную привлекательность.

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко считает, что Тимофей Баженов интересный кандидат именно для Москвы: "С одной стороны, это очень яркий журналист, а с другой - человек, который умеет поддерживать очень верную интонацию разговора. Его участие в праймериз добавит яркости и остроты избирательной кампании".

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов подчеркнул, что на предварительном голосовании "Единой России" в Москве партия большинства делает ставку на "новых выдвиженцев" - не политизированных, медийных кандидатах. Регистрация Баженова на праймериз - адекватный ответ на запрос по обновлению власти.

По мнению директора по политическому анализу ИНСОМАР Виктора Потуремского, Баженов один из самых сильных и ярких кандидатов на московских округах в Государственную Думу. К сильным сторонам Баженова эксперт отнёс харизму, яркий образ, погруженность в городскую повестку, близость к проблемам жителей округа.