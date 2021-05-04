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04.05.2021 10:51
Рубрика: Общество

Тропические леса стали загрязнять планету углекислым газом

Текст: Юрий Медведев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Тропические леса Амазонки, которые называют "легкими планеты", за последние десять лет выделили больше углекислого газа, чем поглотили. К такому сенсационному выводу пришла международная группа ученых из США, Китая, Франции и Дании. Работа опубликована в журнале Nature Climate.

Фото: iStock
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Это исследование, прямо скажем, меняет представления о способах борьбы с глобальным потеплением. Ведь сегодня ставка делается на сокращение антропогенных выбросов и увеличение площади лесов, которые за последние 50 лет поглощали около 30% углекислого газа. Поэтому в планах борцов с потеплением один из главных пунктов - не просто сохранение лесов, а увеличение их площадей.

Но новое исследование переворачивает эти представления с ног на голову. Анализируя спутниковые данные, ученые пришли к выводу, что с 2010 по 2019 год леса бассейна Амазонки выделили 16,6 миллиарда тонн углерода, а поглотили - 13,9 миллиарда тонн. Таким образом, этот лес становится не другом, а своего рода врагом планеты. В чем причина этого феномена? Пока однозначного ответа нет. Можно вспомнить, что подобный эффект наблюдался в России во время аномальной жары 2010 года. Тогда деревья тоже стали выбрасывать углекислоты больше, чем поглощать.

Общество Наука Общество Экология Научный подход с Юрием Медведевым

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