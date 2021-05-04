Указ губернатора Тульской области от 30 апреля 2021 года № 47 "Об особенностях применения указа Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 при проведении в Тульской области мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и снижения рисков заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", указом Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Министерству труда и социальной защиты Тульской области пригласить ветеранов Великой Отечественной войны на военный парад 9 мая 2021 года в городе-герое Туле в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Военный парад). Участие ветеранов Великой Отечественной войны в Военном параде осуществляется с учетом их желания и состояния здоровья.

2. Министерству здравоохранения Тульской области обеспечить полным и непрерывным медицинским сопровождением ветеранов Великой Отечественной войны - участников Военного парада.

3. Установить, что 9 мая 2021 года ограничения, предусмотренные подпунктом 1.1 пункта 1 указа Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области", не распространяются на проведение:

Военного парада в городе-герое Туле;

иных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, организованных на территории муниципальных образований Тульской области органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также государственными и муниципальными учреждениями (далее - организаторы мероприятий).

4. Лица, находящиеся на территории проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего указа, должны соблюдать рекомендации руководителя Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и рекомендации Главного государственного санитарного врача по Тульской области.

5. Комитет Тульской области по региональной безопасности во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области, а также организаторы мероприятий вправе ограничивать доступ зрителей к проведению соответствующего мероприятия с учетом заполняемости места его проведения.

6. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области во взаимодействии с комитетом Тульской области по региональной безопасности обеспечить контроль за соблюдением установленных ограничений и пресечение нарушений.

7. Указ вступает в силу со дня официального опубликования и действует по 9 мая 2021 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







