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04.05.2021 19:57
Рубрика: В мире

Турция обсуждает план открытия страны после локдауна

Текст: Константин Волков

Турецкие власти приступили к обсуждению плана открытия страны после локдауна, который действует с 29 апреля по 17 мая. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

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Согласно плану, школы откроются первыми, а малые предприятия, такие как парикмахерские, салоны и адвокатские конторы, возобновят работу на втором этапе процесса. На третьем же запустят рестораны и кафе, которые станут работать по строгим правилам, включая ограниченную вместимость и обслуживание клиентов на открытом воздухе.

При этом комендантский час ночью в будни и запрет на выход из дома по выходным может остаться на какое-то время в силе и после отмены локдауна.

Первоочередная задача властей - снизить число ежедневных случаев заболевания коронавирусом с нынешних 400 человек на 100 тысяч населения до 100 человек к празднику Курбан-байрам, который знаменует окончание мусульманского поста Рамадан и пройдет в этом году 13-15 мая.

Также открытие страны власти ставят в зависимость от скорости вакцинации. Если кампания пойдет быстрее, а число случаев заболевания будет снижаться, то открытие может происходить быстрее. Пока что по планам власти планируют привить людей старше 40 лет до конца июня.

Фото: РИА Новости
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Турция заключила ряд соглашений с разработчиками вакцин. В частности, есть договоренность о поставках 100 миллионов доз китайской Sinovac, 50 миллионов российской "Спутник V" и 90 миллионах доз Pfizer/BioNTech. Об этом заявил 3 мая министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Как опасаются эксперты, если снять все ограничения резко и бесконтрольно, то к середине июня кривая заболеваемости вновь может пойти вверх.

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