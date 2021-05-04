Украине предрекли потерю аграрного потенциала

Глава украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в эфире телеканала КРТ предрек Украине потерю аграрного потенциала вслед за индустриальным. Этому будет способствовать открытие рынка земли, считает он.

Верховная рада 28 апреля приняла закон во втором чтении, расширяющий возможности на приобретение земель на Украине для иностранных граждан, за который проголосовало большинство - 284 депутата.

"Точно так же, как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный, - отметил политолог. - То, что нам сейчас предлагают по рынку сельхозземли, мы получим латифундизацию". По его словам, которые приводит издание "Политнавигатор", после такой аграрной реформы окажутся никому не нужными от 3 до 3,5 миллиона украинцев, живущих в сельской местности.

Золотарев также жестко высказался по вопросам тарифной политики Киева. "У нас 50% экономики в тени, Украина превратилась в страну массовой эвакуации населения. Где взять деньги? Остается только шарить в карманах. Все заложено в тарифной политике. Через тарифы у людей выжимают деньги, элементарно наполняют бюджет, изыскивают денежные средства. Они потом идут на оплату долгов, всевозможные проекты", - заявил политолог.

При этом 75% украинцев считают, что страна идет в неправильном направлении, ведет неправильную политику, акцентировал Золотарев. "Перспектива - страна периферийного капитализма. Не факт, что будет обеспечена ее целостность", - заключил он.