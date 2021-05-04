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04.05.2021 08:39
Рубрика: В мире

Украине предрекли потерю аграрного потенциала

Текст: Андрей Васильев

Глава украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в эфире телеканала КРТ предрек Украине потерю аграрного потенциала вслед за индустриальным. Этому будет способствовать открытие рынка земли, считает он.

Фото: Андрей Боровский/ТАСС
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Верховная рада 28 апреля приняла закон во втором чтении, расширяющий возможности на приобретение земель на Украине для иностранных граждан, за который проголосовало большинство - 284 депутата.

"Точно так же, как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный, - отметил политолог. - То, что нам сейчас предлагают по рынку сельхозземли, мы получим латифундизацию". По его словам, которые приводит издание "Политнавигатор", после такой аграрной реформы окажутся никому не нужными от 3 до 3,5 миллиона украинцев, живущих в сельской местности.

Золотарев также жестко высказался по вопросам тарифной политики Киева. "У нас 50% экономики в тени, Украина превратилась в страну массовой эвакуации населения. Где взять деньги? Остается только шарить в карманах. Все заложено в тарифной политике. Через тарифы у людей выжимают деньги, элементарно наполняют бюджет, изыскивают денежные средства. Они потом идут на оплату долгов, всевозможные проекты", - заявил политолог.

При этом 75% украинцев считают, что страна идет в неправильном направлении, ведет неправильную политику, акцентировал Золотарев. "Перспектива - страна периферийного капитализма. Не факт, что будет обеспечена ее целостность", - заключил он.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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