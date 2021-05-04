В Бразилии подросток убил мачете трех детей и воспитательницу

В муниципалитете Саудадис бразильского штата Санта-Катарина 18-летний подросток утром 4 мая зарезал большим ножом в детском саду Pro-Infancia Aquarela трех младенцев и воспитательницу. Об этом сообщает издание Correio Braziliense.

Затем преступник попытался покончить с собой, но был задержан полицией.

Как рассказал глава местной полиции Жеронимо Марсал, злоумышленник ворвался в деткий сад и напал на 30-летнюю воспитательницу Кели Адриан Аницевски. Женщина побежала в комнату, где находились малыши. Преступник последовал за ней, и убил мачете не только педагога, но и троих детей младше двух лет. Еще одна воспитательница и один ребенок получили травмы.

Мотивы подростка пока неизвестны.

Губернатор штата Санта-Катарина объявила трехдневный траур и пообещала оказать поддержку семьям погибших.