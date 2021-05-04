В Дании открывают театры и спортзалы

Копенгаген ослабляет коронавирусные ограничения по всему королевству. С 6 мая, сообщает издание The Local, открываются театры, концертные залы, кинотеатры, спортзалы, возобновляются занятия в начальных классах школ. Также рестораны получат возможность работать после 23:00, частные вечеринки тоже можно будет продолжать после этого времени.

При этом допуск в спортзалы, кинотеатры и другие подобные учреждения будет осуществляться при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста, сделанного в последние 72 часа.

Также останутся ограничения по числу присутствующих - не более 2 тысяч зрителей в театрах и т.д., и до 1 тысячи участников на бизнес-конференциях.

За последнюю неделю в Дании выявляют в среднем по 760 заболевших в сутки. На пике заболеваемости в декабре их число превышало 3,5 тысячи в сутки. Летальные исходы за последнюю неделю - 2 человека в день (на пике в смертности в январе было более 30 умерших за сутки).