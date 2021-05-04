В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму

Нельзя давать доступ к парламентской трибуне тем, кто придерживается крайне радикальных взглядов. Об этом заявил глава думской Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя внесенные в ГД поправки.

Ранее члены комиссии во главе с Пискаревым внесли законопроект, предусматривающий запрет на участие в выборах в Госдуму лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.

В случае реализации эта инициатива поставит заслон для проникновения в парламент руководителей, участников и спонсоров таких структур, считает Пискарев.

Он уточнил, что законопроект определяет временные рамки, на которые вводится запрет для данных лиц избираться депутатами ГД. Так, учредители и руководители таких организаций разного уровня не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а рядовые участники - в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации. Последнее коснется и лиц, финансировавших их.

Введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, оправдано с учетом особого статуса депутата, считает Пискарев. Ведь речь идет о воззрениях, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости. А также запрет коснется лиц, допускающих нарушение закона, "вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны".

"Необходимо исключить возможность использования ими парламентской трибуны и полномочий депутата для пропаганды и оправдания своих идей, а также для вербовки новых сторонников", - подчеркнул глава комиссии Госдумы.

Пискарев добавил, что подавляющее большинство граждан России поддерживает усиление ответственности за экстремизм и терроризм. "Неоднократно слышал об этом в ходе встреч с избирателями", - резюмировал он.

В подготовке поправок принимали участие представители всех фракций.