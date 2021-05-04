В испанских аптеках изменились правила продажи тестов на COVID-19

В Испании тесты для самодиагностики на коронавирус будут свободно продаваться в аптеках. Власти пиренейского королевства разрешили отпускать их без рецепта. До сих пор приобрести набор для самостоятельной проверки на наличие в организме антител можно было только по направлению от врача.

Как отмечают представители регионов, в течение нескольких месяцев они просили министерство здравоохранения изменить правила продажи таких тестов. "Мы никогда не скрывали своего дискомфорта по поводу того факта, что правительство Испании не разрешало их свободно продавать, хотя так уже давно делают во многих странах Европы", - цитирует La Vanguardia представителя каталонского департамента здравоохранения.

Изначально тесты на коронавирус в Испании можно было пройти только в медицинских учреждениях. Но власти Мадридского региона, в котором проживают около 5 миллионов человек (почти 10 процентов населения королевства), в феврале этого года добились права проводить такие проверки еще и в аптеках и стоматологических клиниках. Правда, только по направлению от врача и лишь в тех районах, где было зарегистрировано большое количество заболевших. Аналогичным образом поступили в Каталонии. Купить тест для того, чтобы пройти его самостоятельно дома, было довольно сложно. Необходимо было не только получить рецепт у врача, но и найти ту аптеку, где продавался такой набор (из-за бюрократических сложностей, с которыми сталкивались потенциальные покупатели, эти тесты не были популярными, фармацевты их просто не закупали).

И вот теперь тесты для самодиагностики поступят в открытую продажу. Как ожидается, это снизит нагрузку на медицинские учреждения и позволит быстрее выявлять инфицированных.

Согласно последним данным, в Испании с начала пандемии зарегистрировано 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. 78 тысяч человек скончались.