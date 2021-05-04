В Мадриде проходят парламентские выборы

В Мадридском регионе сегодня проходят парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано правительство автономии. Впервые за более чем 30 лет голосование в сообществе устроили в будний день, а не в воскресенье. В последний раз такое было в 1987 году.

В связи с этим работодатели будут вынуждены отпускать своих сотрудников в течение дня, чтобы они смогли проголосовать. Впрочем, такой перерыв не может быть более четырех часов, затем работникам придется вернуться на свои места. Ничего нового в этой практике нет, подобное уже происходило в Испании, например, когда в 2017 году в Каталонии пришлось проводить досрочные парламентские выборы.

Воспользовались в столичном регионе и совсем недавним опытом других автономий. Для пожилых людей выделено время для голосования - с 10 до 12 часов, правда, в течение остального дня они также смогут воспользоваться своим избирательным правом и даже без очереди опустить бюллетень в урну. А вот в последний час перед закрытием избирательных участков на них смогут придти болеющие COVID-19 или сидящие на карантине из-за контактов с ними.

Для того, чтобы сократить риски заражении избирателей, власти региона подготовили 5 миллионов масок (на каждом участке будет сидеть человек, следящий, чтобы все правильно их надевали), 2 миллиона перчаток, 55 тысяч литров дезинфицирующего геля. Уборка помещений будет проводиться каждые три часа.

Всего в голосовании могут принять участие 4,8 миллиона жителей Мадридского региона, 235 тысяч из них воспользовались своим избирательным правом заранее, отправив заполненные бюллетени по почте, отмечает El Mundo.

Кстати, сами выборы были организованы досрочно из-за того, что глава правительства автономии Исабель Диас Аюсо, представляющая Народную партию, разорвала пакт о коалиции с партией "Граждане".

Консерваторы, правящие в столичном регионе уже много лет, имеют неплохие шансы на победу. Согласно опросам, за Народную партию готовы проголосовать около 41 процента избирателей. Испанская социалистическая рабочая партия может насчитывать на 21 процент голосов. Партию "Мас Мадрид" поддерживают 16 процентов опрошенных, "Вокс" - 9-10 процентов, "Унидас Подемос" - 7 процентов. На последнем месте оказалась партия "Граждане" с всего лишь 4 процентами, с таким результатом она не сможет занять ни одного места в парламенте автономии.

По мнению экспертов, Аюсо, скорее всего, сохранит место главы правительства региона, но для этого консерваторам придется пойти на союз с крайне правой партией "Вокс". Впрочем, левые силы (ИСРП, "Мас Мадрид", "Унидас Подемос") также могут сформировать коалицию, способную сформировать правительство. Исход выборов будет зависеть от явки избирателей.