В МВД рассказали о причинах лишения ранее полученного гражданства РФ

Иностранцы, ранее получившие гражданство РФ, могут его лишиться в случае, если были поданы ложные сведения о себе или поддельные документы, а также намеревались или уже осуществляли деятельность, представляющую угрозу конституционного строя страны. Об этом заявили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Факт предоставления ложных сведений или документов для получения российского гражданства определяется в судебном порядке, уточнили в ведомстве.

По данным МВД, с прошлого года порядка 280 человек лишили ранее приобретенного гражданства РФ. При этом в 2020 году всего российское гражданство получили свыше 656 тысяч человек.