В Нью-Джерси привившимся от COVID-19 дадут бесплатное пиво

В США власти штата Нью-Джерси придумали оригинальный способ ускорить вакцинацию от COVID-19. "Любой житель, получивший первую дозу вакцины и имеющий подтверждающий это документ, может рассчитывать на бесплатное пиво", - пообещал губернатор Фил Мерфи. Подчеркивается, что поучаствовать в необычной акции пригашают американцев старше 21 года.

До конца июня власти штаты планируют привить 4,7 миллиона человек. На данный момент, две дозы вакцины получили более 3,2 миллиона местных жителей. А один укол уже сделали 147 миллионов человек по всей Америке (44,4 процента от общего числа жителей).

Всего же в стране полный курс вакцинации прошли 105 миллиона человек (32 процента), пишет ТАСС со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).