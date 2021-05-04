В России стартовала аттестация студентов колледжей в формате демонстрационного экзамена. Он поможет будущим работодателям сегодняшних выпускников оценить их умение применять теорию на практике.

В Ярославском колледже индустрии питания уже второй раз пройдет экзамен по стандартам WorldSkills. Фото: Ирина Штольба

По итогам экзамена ребята получают паспорта компетенций (Skills Passport) - документы, подтверждающие у них навыки по стандартам WorldSkills Russia.

Этот паспорт станет существенным дополнением к диплому о среднем специальном образовании и поможет найти хорошую работу. Проходит аттестация в рамках нацпроекта "Образование". Корреспонденты "РГ" побывали на демонстрационных экзаменах.

Ребята из топ-50

Студенты калмыцкого филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета в этом году впервые сдают демонстрационный экзамен по кибербезопасности. Эта специальность входит в топ-50 самых востребованных в России. Таких профессионалов остро не хватает и на калмыцких предприятиях.

"Сейчас идет подготовка "золотого фонда" республики и формирование резерва редких специалистов, - рассказала замруководителя регионального координационного центра WorldSkills Russia Светлана Годжаева. - Кибербезопасники могут устроиться в любой сфере". А сейчас они демонстрируют полученные знания на практике, пояснила председатель предметно-цикловой комиссии информационных технологий Цагана Катрикова.

Экзамен идет два дня. 3 мая был подготовительный. Студенты заполняли профили на цифровой платформе WorldSkills. Им дали время ознакомиться с рабочими местами.

Второй день - основной. С утра студенты тщательно знакомились с заданием. Им нужно настроить и защитить локальную сеть. После этого студенты сдают отчет-анализ. Работа непростая и небыстрая: на экзамен отводится шесть часов с перерывом на обед. "Мне нравится возиться с техникой, поэтому я и решил связать свою жизнь с кибербезопасностью. Поначалу, конечно, было сложно. Но сейчас все кажется гораздо проще. Надеюсь, что получу хороший балл", - рассказал в ожидании результатов экзамена Кирилл Ященко.

Не пересолите "ответ"!

В Вологодской области вчера началась государственная итоговая аттестация по профессии повар.

"В привычном варианте экзаменатор проверяет знание теории, в данном случае - практики, - объясняет начальник управления реализации госполитики в сфере профобразования Лариса Святышева. - Вот мы принимаем экзамен у поваров. Раньше выпускникам требовалось рассказать, как готовится борщ, теперь им нужно этот борщ сварить".

В Калмыкии сдают экзамены кибербезопасники. У них есть шансы попасть в "золотой фонд" республики и в резерв редких специалистов

Причем оценивать вкус блюда, его вид, скорость приготовления и даже подачу будут уже не преподаватели колледжа, как было раньше, а приглашенные эксперты, представители профессионального сообщества и педагоги из других образовательных организаций.

Экзамен проходил в три этапа, в которые входит практическая часть и написание меню. Общая продолжительность аттестации - более шести часов.

Первый модуль - приготовление закусок, второй - горячих блюд с гарнирами и соусом. Третий - десерта. Всего в экзамене примут участие 251 человек из десяти профессиональных образовательных организаций Вологодской области.

Тормоза и первоклашки

В Чувашии проходят демонстрационные экзамены по направлению "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей".

"Программа включает в себя две части: ремонт механической части - двигателя, а также электрические и электронные и тормозную системы, - рассказал руководитель Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского Олег Якимов. - Этот экзамен намного удобнее и объективнее в плане оценки, чем теория. Специалист в первую очередь должен уметь работать руками".

Начинаются демонстрационные экзамены по компетенции "Преподавание в начальных классах" и в Беловском педагогическом колледже Кемеровской области. Здесь экзамен длится более пяти часов.

Он состоит из трех модулей. "Первый блок длится 1,5 часа, - сообщила руководитель колледжа Наталья Чиркова. - Студент должен разработать "карту" урока в начальных классах по одному из учебных предметов с использованием интерактивного оборудования". Второй блок - уже проведение фрагмента урока по одному из предметов и тоже с использованием интерактивного оборудования. В модуле три необходимо продемонстрировать умение формировать учебные задания по определенной теме в соответствии с уровнями усвоения знаний у детей: узнавание, воспроизведение, понимание, применение.

Таким образом, задания на демонстрационных экзаменах формируют исходя из реальных требований для определенной профессии. Поэтому автомеханики чинят автомобили, повара варят борщи, а кибербезопасники устанавливают защиту.