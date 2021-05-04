В России предлагают ввести налог на роскошь

С 2022 года в РФ предлагается ввести налог на роскошь для владельцев дорогой недвижимости, автомобилей, а также яхт и частных самолетов. С такой инициативой выступила фракция "Справедливая Россия".

Законопроект на эту тему направлен в правительство РФ для подготовки заключения.

Для объектов недвижимости, если проект будет принят, введут налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для автомобилей - от 1% до 5%, для яхт и самолетов - от 3% до 7%.

Такой механизм применяется во многих странах мира, заявил лидер фракции Сергей Миронов. По его словам, за счет высоких налогов на роскошь в российский бюджет ежегодно будут поступать триллионы рублей. Вырученные деньги депутаты предлагают направлять на реализацию программ по борьбе с бедностью, поддержку граждан с минимальными доходами.

По данным фракции, в 2020 году элитного жилья в Москве было продано на 122 миллиарда рублей. "Считаю, что владельцы таких дорогих квартир просто обязаны платить налоги на роскошь", - подчеркнул Миронов.

Повышенным налогом предлагается обложить как организации, так и индивидуальных предпринимателей и граждан. Это необходимо, чтобы для ухода от налогов дорогое имущество не регистрировали на юрлицо, пояснил парламентарий.

Будет и исключение - если организация использует дорогое имущество для основного вида деятельности.

Закон в случае принятия затронет:

- недвижимость и земельные участки от 50 млн рублей;

- автомобили от 8 млн рублей;

- самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера стоимостью от 15 млн.