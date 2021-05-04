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04.05.2021 16:18
Рубрика: Общество

В серии ЖЗЛ вышел сборник "Великая Отечественная война в биографиях"

Текст: Владимир Емельяненко

В серии ЖЗЛ вышли 12 томов сборника "Великая Отечественная война в биографиях". Героями литературно-документального проекта, издание которого приурочено ко Дню Победы, стали не только маршалы Победы, известные военачальники, но и советские солдаты. Об этом сообщил куратор проекта, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.

Фото: Предоставлено издательством "Молодая гвардия"
В серии "ЖЗЛ" вышла биография Венедикта Ерофеева

В основу повествования издатели заложили идею: "Никто не забыт, ничто не забыто". Они показали основные вехи Второй мировой войны, ее сражения, победы и поражения через людей и их судьбы. "С одной стороны, это генералы, это командующие армиями, командующие фронтами, - сказал Константин Залесский. - С другой стороны, это может быть герой-снайпер, это может быть лейтенант, который совершил подвиг и погиб, это может быть рядовой".

По мнению Залесского, такой новый историографический подход, через свидетельства и биографии людей, помогает бороться с попытками переписывания истории и фейками. "Эти 12 томов доносят правду, - сказал он. - Документы и научные книги - это основа для борьбы с фальсификацией, потому что там есть факты, на которые мы опираемся".

Вслед за книжным вариантом издательство "Молодая гвардия" готовит выпуск 12 томов сборника "Великая Отечественная война в биографиях" в электронном формате.

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