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Рубрика: В мире

В Швейцарии отели профилируют в апартаменты из-за пандемии

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Цюрихе, который является одним из самых дорогих городов в мире, на рынке недвижимости происходит настоящий переворот. До сих здесь действовало правило - для того, чтобы заработать много денег, дома переоборудовались в гостиницы или сдавались в аренду. Это привело к потере традиционного жилья. Однако из-за пандемии ситуация сильно изменилась. Все чаще пустующие отели превращаются в квартиры, пишет газета Tages-Anzeiger.

Фото: iStock
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Примером служит девелоперская компания, которой принадлежит более 40 отелей в городе. Многие из них, особенно в районах 3, 4 и 5 теперь сданы в аренду под гостевые дома или апартаменты. Компания также превращает гостиницы в обычные квартиры. Большинство из них являются однокомнатными. Таким образом, будет создано от 180 до 200 небольших студий. Примерно то же самое наблюдается и у других владельцев недвижимости.

По всей вероятности, эта тенденция продолжится, полагают эксперты. Из-за отсутствия иностранных гостей и ограничений на поездки в связи с карантином в прошлом году закрылось довольно много отелей. Кроме того, в последнее время в Цюрихе и его окрестностях были построены крупные гостиницы.

Для студентов, которым частное жилье обходится дорого, появилась возможность аренды комнаты в Цюрихе в совместной квартире. Причем цены постоянно растут. Помещение с одной спальней недалеко от центра города стоит примерно 1800 евро в месяц.

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