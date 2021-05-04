В США могут на этой неделе одобрить вакцину от COVID-19 для подростков

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), как ожидается, может до конца текущей недели одобрить применение вакцины против коронавируса для подростков 12-15 лет производства Pfizer/BioNTech. Об этом 4 мая сообщает газета The New York Times.

Запрос на экстренное применение данной вакцины был отправлен в FDA в начале апреля. По информации производителя, препарат продемонстрировал "100-процентную эффективность" для возрастной группы 12-15 лет.

Если заявка производителя на применение вакцины будет одобрена в FDA¸то следом консультативный комитет Центра по контролю и распространению заболеваний (CDC) проведет анализ клинических испытаний препарата и даст свои рекомендации.

Также ранее Pfizer/BioNTech подали заявку на одобрение вакцины для подростков в Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которое обещало изучить возможность применения препарата.