В США пассажирка избила стюардессу American Airlines из-за мусора

В США буйная пассажирка напала на стюардессу и заявила, что "копы" ей ничего не сделают. Инцидент произошел на борту лайнера American Airlines, летевшего из Майами в Нью-Йорк.

По словам очевидцев, поводом для ссоры послужил неубранный быстро мусор. Недовольная сервисом женщина проследовала за стюардессой в хвост самолета. Там она начала кричать. На помощь пришел другой член экипажа. Пассажирка заявила, что стюардесса ее толкнула, после чего накинулась на обидчицу, схватила за волосы и нанесла несколько ударов по телу.

К счастью, на борту воздушного судна находился офицер полиции, который и помог задержать подозреваемую. В аэропорту имени Джона Кеннеди дебоширку уже ждали полицейские, сообщает Fox News.

Ченасия Кэмпбелл арестована, ей предъявлены обвинения. Кэмпбелл живет в Бруклине и в настоящее время не работает. Ранее она помогала людям с ограниченными возможностями.