В Турции ужесточили локдаун, запретив покупки в магазинах

МВД Турции выпустило дополнение к постановлению о введении локдауна по всей территории страны. Согласно циркуляру, с 7 мая магазинам, в том числе сетевым, запрещается продавать товары, кроме предметов первой необходимости.

Таким образом, разрешено будет торговать только продуктами питания, едой для животных, чистящими средствами и некоторыми видами косметики, за исключением парфюмерии и принадлежностей для макияжа.

Под запрет подпадают продажи электроники, одежды, игрушек, текстиля, товаров для сада, автомобильных аксессуаров, канцелярских товаров и многого другого.

Ранее Турция ввела запрет на продажу алкоголя на период локдауна.

При этом продажа онлайн разрешена, под запрет попали только покупки непосредственно в магазинах.

На время ужесточения карантинных мер с 29 апреля по 17 мая магазины в Турции работают с 10 утра до 5 вечера, также по выходным закрыты сетевые супермаркеты.

При этом статистика заболеваемости коронавирусом после введения локдауна пошла вниз. За несколько дней карантина число ежедневно выявляемых посредством ПЦР-тестов заболевших снизилось с пика в 65 тысяч человек до 26 тысяч (на 100 тысяч населения). Как ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, снять ограничения можно будет, если заболеваемость упадет до 5 тысяч на 100 тысяч населения.