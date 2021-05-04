Каждый пятый россиянин назвал себя ленивым

Каждый пятый россиянин (21%) признает, что считает себя ленивым. Трудолюбивыми себя считают 73% опрошенных. Среди них большинство составляют женщины (77%) и пожилые люди после 60 лет (78%). Об этом сообщают авторы майского аналитического исследования ВЦИОМ.

Среди причин, по которым участники исследования признали себя ленивыми, самыми популярными оказались отсутствие желания что-либо делать (11%), привычка откладывать дела на потом (9%), нахождение причин что-либо не делать (9%). Также относительно распространена позиция о том, что "можно было бы успевать делать больше, но неохота" (7%). Чаще всего сограждане переносят на потом домашние дела (13%), уборку в квартире-доме (10%) и приготовление еды (6%).

В целом почти треть (30%) предпочитают переносить дела на потом, а две трети (70%) не любят переносить на завтра то, что можно сделать сегодня. Чаще всего откладывают дела молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Их социологи насчитали примерно 37%. Чаще всего не откладывают дела на потом люди среднего (после 35 лет) и старшего (после 55 лет) возраста.

При этом социологи особо выделяют, что о таком понятии, как прокрастинация, большинство опрошенных (74%) ничего не знали.