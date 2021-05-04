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04.05.2021 20:40
Рубрика: Власть

Кому без скидок

Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 97(8448)
Задержки зарплаты, призыв в армию или ошибка банка могут быть признаны уважительными причинами в случае просрочки выплаты алиментов. Если же отцу просто не нравится размер алиментов, это не повод не платить.
Закон разрешает семье сесть за стол переговоров и договориться о размере алиментов. Фото: Gettyimages Закон разрешает семье сесть за стол переговоров и договориться о размере алиментов. Фото: Gettyimages
Закон разрешает семье сесть за стол переговоров и договориться о размере алиментов. Фото: Gettyimages

Пленум Верховного суда РФ утвердил постановление, детально прописывающее, как наказывать за неуплату алиментов.

"На практике возникает масса вопросов, связанных с привлечением к ответственности злостных неплательщиков алиментов. Подготовленные разъяснения пленума Верховного суда РФ помогут решить многие из этих вопросов", - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Важный момент: принципиальное несогласие с установленной суммой алиментов не является уважительной причиной для невыплат. Критично настроенный отец все равно должен платить всю сумму. Иначе будет записан в злостные алиментщики и наказан.

В документе перечислены причины неуплаты, которые можно посчитать уважительными. Например, болезнь, задержки зарплаты, призыв на военную службу. Но как только появятся деньги, долги перед детьми надо погасить.

Однако есть правовые механизмы, позволяющие оспорить назначенную сумму. Если на папашу действительно взвалили непосильный или несправедливый финансовый груз, можно попытаться добиться скидки.

Фото: iStock
Верховный суд разрешил наказывать алиментщиков за сокращение выплат

Пленум перечислил правовые способы, с помощью которых можно изменить размер алиментов. "Лицо вправе разрешить вопрос об изменении размера алиментов в порядке, предусмотренном законом (статьи 101, 102, 119 Семейного кодекса Российской Федерации)", говорится в постановлении.

Как поясняет адвокат Екатерина Тягай, законом предусмотрена возможность изменения, расторжения и признания недействительным соглашения об алиментах. Стороны могут своим соглашением в любое время изменить размер алиментов.

"В случае если договориться об изменении размера алиментов не удалось, но при этом материальное или семейное положение сторон соглашения существенно изменилось, заинтересованная сторона (то есть как плательщик, так и получатель алиментов) вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого соглашения", - говорит она.

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