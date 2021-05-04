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Рубрика: В мире

Власти Мексики принесли официальные извинения народу майя

Фото: AFP/Orlando ESTRADA Фото: AFP/Orlando ESTRADA
Фото: AFP/Orlando ESTRADA

Власти Мексики принесли официальные извинения народу майя за причиненный ему вред, а также за дискриминацию его представителей с начала испанской колонизации Америки. Это заявление было сделано в понедельник во время торжественной церемонии с участием президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и его гватемальского коллеги Алехандро Джамматтеи.

Фото: iStock
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Мексиканский лидер заявил, что приносит самые искренние извинения "за ужасные злоупотребления, которые были совершены частными лицами и национальными и зарубежными властями во время конкисты, за три века колониального владычества и двести лет независимой истории Мексики", пишет ТАСС.

Цивилизация майя достигла расцвета в 300-900 годы н. э. и пришла в упадок к моменту открытия Америки. Города и поселения майя находились на территории современных Белиза, Гондураса, Гватемалы, Мексики и Сальвадора. Сейчас в Мексике и странах Центральной Америки проживают, по разным оценкам, около пяти миллионов майя.

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