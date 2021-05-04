Восемь львов заразились коронавирусом в индийском зоопарке

В зоопарке имени Джавахарлала Неру в индийском Хайдарабаде у восьми азиатских львов обнаружены положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщает издание The Times of India.

Как отметил директор зоопарка Сиддхананд Кукрети, это правда, что у животных были симптомы коронавируса, однако в целом "у львов все хорошо".

По информации ветеринаров, у львов в конце апреля наблюдались потеря аппетита, выделения из носа и кашель. Всего в зоопарке обитают 12 азиатских львов.

Предполагается, что львы могли подхватить инфекцию от служителей зоопарка, среди которых выявлены 25 человек с коронавирусом, или вирус мог быть занесен по воздуху от жителей стоящих рядом с зоопарком домов.

30 апреля власти выпустили рекомендацию закрыть для посетителей все зоопарки в Индии, чтобы избежать передачи вируса от человека к животным.

Весной 2020 года коронавирус был обнаружен у восьми львов и тигров в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке.