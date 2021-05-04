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04.05.2021 07:25
Рубрика: Общество

ВОЗ: На вакцинацию жителей Земли от COVID-19 необходимы 45 млрд долларов

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Fareed Khan Фото: AP Photo/Fareed Khan
Фото: AP Photo/Fareed Khan

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что для обеспечения вакцинации от коронавируса большей части населения планеты в следующем году понадобится до 45 миллиардов долларов. Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Фото: AP Photo
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Он отметил, что для вакцинирования большинства взрослых в мире, в будущем году мировому сообществу потребуется дополнительно от 35 до 45 миллиардов долларов. По словам главы ВОЗ, чтобы добиться коллективного иммунитета, необходимого привить большую часть взрослого населения. Для этого необходимо увеличить производство вакцин. Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса не только не пошла на убыл, а наоборот, стала ускоряться.

Между тем

Как показали опросы, более миллиарда человек во всем мире не хотят делать прививку от COVID-19. В Мьянме, например, желающих вакцинироваться 96 процентов, а в Казахстане - всего 25 процентов. Подчеркивается, что в 15 странах, включая Индию, людей, готовых защитить себя от коронавируса с помощью прививки, немало - от 80 до 89 процентов. А в 22 других странах, включая Великобританию, Германию и Бразилию, согласных сделать укол поменьше: от 70 до 79 процентов

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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