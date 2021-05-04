Врач рассказала о лечении аритмии с помощью аппарата искусственного пульса

В современной медицине очень развиты и разнообразны технологии, которые позволяют работать с пациентом с учетом определенных индивидуальностей здоровья. Новые приборы помогают врачам-кардиологам лечить разные виды аритмий.

К примеру, существует специальный аппарат, который поможет больному человеку задавать нужный пульс.

- Его можно поставить в одну или две камеры сердца, запрограммировать так, что он будет увеличивать частоту сердечных сокращений тогда, когда пациент занимается физическими упражнениями, и уменьшать, когда пациент спит, - рассказала KP.RU руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова.

При этом академик РАН отметила, что лечить болезни лучше на ранней стадии и посоветовала регулярно консультироваться с врачами и не заниматься самолечением.