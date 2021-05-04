Врач-сомнолог оценил опасность сна рядом со смартфоном

Врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, что не нужно делать перед сном. Во-первых, не стоит проверять электронную почту и читать новости на разных интернет-ресурсах. Часто негатив возбуждает нервную систему, и человек просто не может сомкнуть глаз.

"Гаджеты с собой в постель брать не следует. Кровать должна использоваться только для сна", - объяснил специалист. И напомнил, что эти же правила распространяются и на все остальное, что может помешать организму успокоиться и без проблем перейти в режим сна. Лучше не смотреть телевизор и не читать книги, добавил Новиков.

Ну а гаджеты - это отдельная тема. Яркий свет от экрана смартфона разрушает мелатонин, который еще называют "гормоном сна". Именно от него зависят циклы сна и бодрствования человека. Поэтому лучше не нарушать хрупкое равновесие в организме.

"Нужно изменить привычки: перестать пить кофе после 18:00, не заниматься силовыми упражнениями вечером", - цитирует Новикова агентство "Прайм".