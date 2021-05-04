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04.05.2021 13:00
Рубрика: Общество

Врачи объяснили, почему обувь на высоком каблуке опасна для женщин

Текст: Николай Грищенко
Остеопороз - это очень распространенное и весьма опасное заболевание, при котором происходит процесс патологического износа кости. К сожалению, у 80 процентов женщин старше 50 лет есть признаки остеопороза, наиболее частое и грозное осложнение которого - перелом шейки бедра.
Фото: Олеся Курпяева Фото: Олеся Курпяева
Фото: Олеся Курпяева

Как сообщила aif.ru врач Ольга Чижевская, среди основных факторов называют следующие варианты: прекращение выработки половых гормонов, способствующих образованию костной ткани. И вредные привычки - малоподвижный образ жизни, курение и злоупотребление спиртным, а также ухудшение усвоения кальция и недостаток солнечного света.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Кроме лечения в стационарных условиях врачи рекомендуют людям из группы риска обратить внимание на профилактику опасного заболевания.

По мнению председателя правления "Лиги подиатрии" Владимира Нечаева, регулярные физические нагрузки способствует хорошему синтезу костной ткани. Необходимы аэробные и силовые нагрузки не менее 3-4 раз в неделю длительностью от 30-40 минут.

Плюсом станут ежедневные прогулки на свежем воздухе и конечно ношение удобной обуви на низких устойчивых каблуках, что позволит снизить риск падений на улице. Поможет также здоровое, сбалансированное и разнообразное питание с ежедневным употреблением продуктов, богатых кальцием.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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