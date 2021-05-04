Всем пользователям посоветовали срочно обновить iPhone

Apple выпустила срочное обновление iOS для своих смартфонов, которое рекомендуется установить в ближайшее время.

В iOS 14.5.1 содержатся важные исправления ошибок безопасности, которые могли использоваться злоумышленниками для атак на iPhone, пишет Forbes. Проблема оказалась настолько серьезной, что Apple выпустила также апдейт iOS 12.5.3 для старых iPhone, отмечает издание.

Также в iOS 14.5.1 была исправлена ошибка, из-за которой новая функция "Прозрачность отслеживания приложений" работала не у всех пользователей, а также уязвимости в браузерном движке WebKit, используя которую, злоумышленники могли удаленно выполнять произвольный код.