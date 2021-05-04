Вышел трейлер фильма "Обезьяна против монстра"

Пока все внимание общественности напряженно было сосредоточено на очередном спарринге Годзиллы и Конга, легендарная студия Asylum не сидела сложа руки, а традиционно подсуетилась на злобу дня.

Результат - мокбастер "Обезьяна против монстра" (Ape vs Monster). Трейлер его содержится на YouTube и выглядит совершенно восхитительно.

Поставил ленту Дэниел Ласко ("Мамочка тебе не навредит").

Сценарий сочинил дебютант Джордж Майкл Филлипс. Плюс на огонек заскочил Эрик Робертс - это его (внимание) примерно шестисотая роль в кино (еще порядка семидесяти анонсированы на ближайшие год-два).

Сюжет?.. Господи, к чему все эти пустые слова - просто посмотрите ролик.

Фильм, кстати, уже можно найти на YouTube целиком.