Новости

"Морбиуса" с Джаредом Лето опять перенесли 15:11
Зрители потребовали заменить жюри на телешоу "Маска" 14:50
Телеведущую Милас отпустили из полиции под обязательство о явке 13:58
Эдгард Запашный отозвался на смерть Михаила Багдасарова 13:36
Вышел новый тизер "Круэллы" с Эммой Стоун 13:30

Вышел трейлер фильма "Обезьяна против монстра"

Новости
    04.05.2021, 15:46
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ The Asylum - Official Trailers Фото: youtube.com/ The Asylum - Official Trailers
Фото: youtube.com/ The Asylum - Official Trailers

Пока все внимание общественности напряженно было сосредоточено на очередном спарринге Годзиллы и Конга, легендарная студия Asylum не сидела сложа руки, а традиционно подсуетилась на злобу дня.

Фото: kinopoisk.ru
"Морбиуса" с Джаредом Лето опять перенесли

Результат - мокбастер "Обезьяна против монстра" (Ape vs Monster). Трейлер его содержится на YouTube и выглядит совершенно восхитительно.

Поставил ленту Дэниел Ласко ("Мамочка тебе не навредит").

Сценарий сочинил дебютант Джордж Майкл Филлипс. Плюс на огонек заскочил Эрик Робертс - это его (внимание) примерно шестисотая роль в кино (еще порядка семидесяти анонсированы на ближайшие год-два).

Сюжет?.. Господи, к чему все эти пустые слова - просто посмотрите ролик.

Фильм, кстати, уже можно найти на YouTube целиком.

Новости

Сергей Лазарев усомнился в перспективах Манижи на "Евровидении" 13:24
В Петербурге простятся с народным артистом России Ефимом Каменецким 13:10
Народный артист РФ Михаил Багдасаров умер от коронавируса 12:43
Умер "польский Джеймс Бонд" Бронислав Цесляк 12:34
⧣ США
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер "Холстона" - от автора "Американской истории ужасов" 12:14
Netflix выпустил русский тизер мультсериала по игре League of Legends 11:58
Вышел первый тизер "1899" - нового сериала авторов "Тьмы" 03.05.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ MARVEL Россия
Вышел трейлер новых фильмов Marvel: первые кадры "Вечных" с Джоли 03.05.2021
Вышел новый трейлер пятого сезона "Рика и Морти" 02.05.2021
Актер "Американской истории ужасов" сыграет в новом сериале по DC 01.05.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Amediateka
Вышел русский тизер продолжения "Декстера" 03.05.2021
Вышел трейлер режиссерского дебюта Кристофа Вальца 03.05.2021
Вышел русский трейлер финала пятого сезона "Люцифера" 01.05.2021