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04.05.2021 15:37
Рубрика: Экономика

За 2020 год Росресстр перечислил в бюджеты 40,5 млрд рублей

Текст: Ольга Игнатова

По итогам деятельности Росреестра в прошлом году в бюджеты всех уровней перечислено порядка 40,5 млрд рублей доходов. При этом, по сообщению ведомства, в федеральный бюджет поступило 26,6 млрд рублей, что на 16,7% больше, чем за 2019 год (22,8 млрд руб.).

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Увеличение произошло за счет зачисления платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости в доход федерального бюджета, а также за счет роста востребованности электронных услуг и сервисов Росреестра, доходы от которых в полном объеме поступают в федеральный бюджет.

В региональные бюджеты перечислено 12,3 млрд руб., в местные бюджеты - 1,6 млрд руб. Основные источники доходов, администрируемые Росреестром, - это государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, а также денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения, налагаемые в рамках контрольно-надзорной деятельности ведомства.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Росреестр

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