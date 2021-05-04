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04.05.2021 20:11
Рубрика: Происшествия

За цитирование иноагентов без маркировки вводятся штрафы

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)
Для журналистов и редакций вводятся штрафы за цитирование СМИ, выполняющих функции иностранного агента, если при этом не указан их статус. Соответствующий закон 30 апреля подписал президент России Владимир Путин.

Новый закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно им, штраф за публикацию материалов СМИ-иноагента без маркировки составит для граждан от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.

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Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. А юридическим лицам грозит штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

В действующий реестр СМИ-иноагентов включены 14 изданий. 28 декабря 2020 года минюст внес в этот реестр 5 физических лиц.

Новый закон, кроме того, запрещает неправомерно использовать в ходе публичных мероприятий знаки отличия журналистов. К примеру, жилетов с надписью "Пресса", специальных жетонов или пресс-карт. Для лжежурналистов, пойманных на массовых мероприятиях, вводится штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

В начале апреля Роскомнадзор после согласования с Союзом журналистов, МВД и Росгвардией ввел новый порядок.

Теперь репортеры должны надевать зелено-неонового цвета жилет с надписью "Пресса" и специальный бейдж.

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