За работу в нежелательных иностранных НПО смогут сажать в тюрьму

Россиянам могут запретить участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций, которые базируются за пределами страны. Такой документ внесли в Госдуму члены думской Комиссии по расследованию фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела РФ.

Согласно законопроекту, участие в работе такой НПО повлечет штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, также возможно лишение свободы на срок от одного года до четырех лет.

За руководство нежелательной НПО смогут назначить обязательные работы на срок до 480 часов. Сроки лишения свободы уже были введены ранее, и они сохраняются - от двух до шести лет. При этом руководитель НПО будет сразу привлекаться по уголовной статье (пока что для начала наказывают по КоАП).

Ранее глава комиссии Василий Пискарев объяснял, что запрещенные в России неправительственные организации перебазировались за рубеж и там готовят кадры для воздействия на российскую молодежь через интернет.

По его словам, на площадках этих организаций происходит вовлечение россиян в том числе и в пропаганду наркотиков. "Там же идет подготовка так называемых активистов для цветных революций, организации погромов в России", - говорил парламентарий.

Согласно пояснительной записке, проект направлен на блокирование попыток деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества. В числе прочего, речь о попытках вмешаться в российские выборы, утверждают депутаты.

Кроме того, вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к нежелательной. Речь о посредничестве в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций.