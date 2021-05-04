Захарова оценила обоюдный ущерб от санкций для России и Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценивает обоюдный ущерб от санкций в сотни миллиардов долларов.

"Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов", - цитирует слова дипломата телеканал RT.

Дипломат напомнила, что в настоящее время Москва предпринимает все больше шагов по отказу от долларовых расчетов, также российская сторона, по ее словам, ведет борьбу по всему миру с зависимостью от национальной валюты США.

Как отметила Захарова, за последнее время Россия заключила соглашения о расширении использования национальных валют для взаиморасчетов с Китаем, Турцией, договоренности об этом есть и в рамках БРИКС.

"Демонстрируемый сегодня Вашингтоном санкционный "волюнтаризм" еще больше повышает сомнения в надежности долларовых транзакций​​​. В этих условиях задача укрепления независимости и устойчивости финансовой системы любого государства к внешним угрозам становится все более приоритетной", - сказала она.