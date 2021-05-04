Заложенность носа может быть признаком опасной болезни

Заложенность носа может стать причиной серьезных проблем со здоровьем и даже привести к летальному исходу.

Как пояснил "Вечерней Москве" врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов, опасность представляет воспалительный процесс, способный привести к развитию синусита - воспалению слизистой оболочки пазух носа.

Эксперт отметил, что носовые пазухи позволяют увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух, что сохраняет жизнеспособность дыхательных путей. А если нос заложен, значит пазухи не выполняют своей функции. И это может свидетельствовать о воспалении, способном стать причиной синусита.

- Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может "прорваться" в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль. Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозг, и тогда надо спасать человека. Если же оно прорвется в глаза, то тогда и их надо спасать, - говорит эксперт.

Юрий Ульянов также отметил, что с состоянием пазух, которые, по выражению специалиста "занимают почти половину головы", может быть связана головная боль. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.