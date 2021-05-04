В Норвегии найдены 1500-летние золотые подношения богам

В Норвегии при проведении полевых работ на территории графства Эстфолл археологи обнаружили семь редких золотых кулонов, которые, вероятно, были принесены в дар богам около 1500 лет назад.

Как сообщает Science Norway, это первая подобная находка, сделанная на территории Норвегии за последние 70 лет. Археологи обнаружили семь золотых кулонов, известных как брактеаты. Подобные украшения были широко распространены в средневековье, причем они иногда исполняли функции монет.

Собственно говоря, эти кулоны и напоминали внешне монеты. Как правило, они имели круглую форму и ушко, за которое их подвешивали к цепочке. Одно сторона брактеатов была гладкой, а вторая была украшена чеканкой.

Подобные кулоны изготавливали из разного материала, обычно, из очень тонких металлических пластин. В данном случае брактеаты оказались золотыми. По мнению исследователей, они были принесены в жертву богам, причем, судя по всему, это был очень важный ритуальный акт, предназначенный только для представителей самых привилегированных слоев общества.

Уточним, что подвески были обнаружены в поле, недалеко от небольшого холма. Возможно, в древности здесь располагалось сакральное место, специально оборудованное для жертвоприношений.

Найденные брактеаты относятся к так называемому периоду миграции, когда народы активно переселялись по всей Европе. Предварительный анализ показал, что артефакты были созданы в период между IV-VI веками нашей эры.

"Нет никаких сомнений в том, что это были предметы, связанные с аристократическими общинами в границах германской элиты в Скандинавии", - пишут исследователи.

Сам факт столь крупного и ценного жертвоприношения они связывают с климатическими катастрофами. Известно, что в 536-540 годах нашей эры произошла целая серия крупных извержений вулканов. Это привело к образованию густых облаков из пепла, которые напрямую повлияли на климат.

В скандинавской литературе это событие называется "долгой суровой зимой Фимбул". Древние письменные источники рассказывают о том, что в те времена солнце не светило больше года, из-за чего случился неурожай и массовый голод.

"Мы не знаем, были ли данные золотые брактеаты принесены в жертву до или после 536 года, - пишут археологи. - Однако, похоже, в течение 500-х годов люди все чаще и больше предлагали золота в качестве подношения богам. В плохие времена люди, возможно, чувствовали повышенную потребность в поисках защиты свыше. Поскольку богам надо было угождать, совершалось все большее число золотых жертвоприношений".