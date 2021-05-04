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04.05.2021 18:11
Рубрика: Культура

В Норвегии найдены 1500-летние золотые подношения богам

Текст: Денис Передельский

В Норвегии при проведении полевых работ на территории графства Эстфолл археологи обнаружили семь редких золотых кулонов, которые, вероятно, были принесены в дар богам около 1500 лет назад.

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Как сообщает Science Norway, это первая подобная находка, сделанная на территории Норвегии за последние 70 лет. Археологи обнаружили семь золотых кулонов, известных как брактеаты. Подобные украшения были широко распространены в средневековье, причем они иногда исполняли функции монет.

Собственно говоря, эти кулоны и напоминали внешне монеты. Как правило, они имели круглую форму и ушко, за которое их подвешивали к цепочке. Одно сторона брактеатов была гладкой, а вторая была украшена чеканкой.

Подобные кулоны изготавливали из разного материала, обычно, из очень тонких металлических пластин. В данном случае брактеаты оказались золотыми. По мнению исследователей, они были принесены в жертву богам, причем, судя по всему, это был очень важный ритуальный акт, предназначенный только для представителей самых привилегированных слоев общества.

Уточним, что подвески были обнаружены в поле, недалеко от небольшого холма. Возможно, в древности здесь располагалось сакральное место, специально оборудованное для жертвоприношений.

Найденные брактеаты относятся к так называемому периоду миграции, когда народы активно переселялись по всей Европе. Предварительный анализ показал, что артефакты были созданы в период между IV-VI веками нашей эры.

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"Нет никаких сомнений в том, что это были предметы, связанные с аристократическими общинами в границах германской элиты в Скандинавии", - пишут исследователи.

Сам факт столь крупного и ценного жертвоприношения они связывают с климатическими катастрофами. Известно, что в 536-540 годах нашей эры произошла целая серия крупных извержений вулканов. Это привело к образованию густых облаков из пепла, которые напрямую повлияли на климат.

В скандинавской литературе это событие называется "долгой суровой зимой Фимбул". Древние письменные источники рассказывают о том, что в те времена солнце не светило больше года, из-за чего случился неурожай и массовый голод.

"Мы не знаем, были ли данные золотые брактеаты принесены в жертву до или после 536 года, - пишут археологи. - Однако, похоже, в течение 500-х годов люди все чаще и больше предлагали золота в качестве подношения богам. В плохие времена люди, возможно, чувствовали повышенную потребность в поисках защиты свыше. Поскольку богам надо было угождать, совершалось все большее число золотых жертвоприношений".

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