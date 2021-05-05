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Рубрика: Власть

Адвокат рассказал, могут ли уволить сотрудника за драку на работе

Текст: Ольга Игнатова
Драки в коллективах в рабочее время - довольно редкое, но все же встречающееся событие. Порой эмоции так зашкаливают, особенно между начальниками и подчиненными, что для большей убедительности в ход идут кулаки. Можно ли наказать драчунов по трудовому законодательству? И даже уволить? Или нужно сразу вызывать полицию?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

​"Для многих работодателей и специалистов по охране труда может быть проблематично уволить сотрудника за драку на рабочем месте. Дело в том, что трудовое законодательство прямо не устанавливает ответственность за данный инцидент. Однако уволить работника за рукоприкладство все-таки возможно", - рассказал "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин.

Фото: iStock
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Он уточнил, что для начала надо понять, какая ответственность может наступить за совершенную драку. "Административная ответственность установлена ст. 6.1.1. КоАП РФ за побои, которые не нанесли вреда​ здоровью человека. Уголовная ответственность устанавливается ст.115-119 УК РФ за причинение вреда здоровью различной тяжести. Привлечением к данным видам ответственности занимаются правоохранительные органы. При этом уволить виновного в данном случае возможно по п.1.4 ст.83 ТК РФ за невозможность исполнять трудовые функции из-за вступившего в силу наказания согласно решению суда", - отметил юрист.

Если все-таки рассматривать вопрос в разрезе трудового права, то драка на рабочем месте может быть классифицирована как дисциплинарное правонарушение, но работодателю необходимо привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Для этого необходимо:

1. Запросить письменные разъяснения от участников драки и свидетелей. В случае отказа необходимо составить соответствующий акт.

2. Рассмотреть предоставленные показания.

3. Принять решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и издать приказ, с которым необходимо ознакомить виновных.

"Для указанной процедуры в локальных нормативных актах необходимо установить виды нарушения трудовой дисциплины. Так, рукоприкладство может быть расценено как неуважительное отношение к другим сотрудникам организации. Также указанные действия могут быть квалифицированы как нарушение правил по охране труда. Увольнение за дисциплинарное правонарушение оформляется согласно п.5 и п.6 ст.81 ТК РФ", - добавил адвокат.

Однако в случае оформления данного увольнения необходимо учитывать несколько нюансов. П.5 ст.81 ТК РФ устанавливает увольнение за неоднократное уклонение от трудовых обязанностей в случае наличия дисциплинарных взысканий.

"То есть за рукоприкладство уволить сотрудника можно, если он уже ранее привлекался к дисциплинарной ответственности, и она на момент события является непогашенной, а сам факт драки указывает на уклонение от исполнения должностных обязанностей. В то же время согласно п.6 ст.81 ТК РФ уволить работника можно за единоразовое грубое нарушение трудовых обязанностей. В числе прочих грубых проступков законодательство устанавливает нарушение требований охраны труда, которые повлекли либо могли повлечь тяжкие последствия, в частности - несчастный случай на производстве. Исходя из этого, для увольнения за драку, если ранее не было дисциплинарных правонарушений, работодателю необходимо инициировать соответствующее расследование и зафиксировать факт несчастного случая. При этом несчастным случаем не может являться травма, полученная вне исполнения трудовых обязанностей. Пример: драка во время обеденного перерыва. Работник получил определенные увечья, однако это произошло не во время исполнения его должностных обязанностей", - также пояснил юрист.

Фото: iStock
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Но и в этом случае могут быть исключения. Например, если из-за драки виновные повредили оборудование, что могло повлечь тяжкие последствия для третьих лиц, данные действия также могут быть расценены как грубое нарушение дисциплины.

"И напоследок следует сказать, что помимо общих правил для отдельных профессий могут быть установлены отдельные условия привлечения к ответственности. Например, педагога или воспитателя могут уволить за драку, поскольку данными действиями он совершил аморальный проступок", - добавил Виталий Ревзин.

Власть Право Трудовое право Экономика Работа

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