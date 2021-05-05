Овен
Обстоятельства будут подталкивать вас к действиям, хотя вы сами будете стремиться делать только то, что хочется.
Телец
Именно то, к чему вы будете стремиться, сейчас может оказаться для вас недосягаемым.
Близнецы
Вам лучше не переоценивать свои возможности и браться за те дела, которые можно будет довести до конца в будущем.
Рак
Не стоит провоцировать окружающих на откровенность, многое из того, что будет сказано, изменит взаимоотношения.
Лев
Вы вполне можете рассчитывать на успех в делах, целью которых является получение быстрой прибыли.
Дева
Контролируйте все, что происходит, только в этом случае вы избежите неприятностей.
Весы
Стройте планы на будущее, так как они могут сбыться. Важно не тянуть с обсуждением перспектив сотрудничества.
Скорпион
Вы преуспеете, если рядом с вами будут опытные компаньоны. Вы можете рисковать, если игра стоит свеч.
Стрелец
Важно не распылять силы и не браться за решение сразу нескольких задач. Вы можете не суметь многого добиться.
Козерог
Вы будете расположены к сотрудничеству, если предложения не вызовут сомнений.
Водолей
Вы будете заинтересованы в общении только в том случае, если сможете узнать что-то действительно новое.
Рыбы
Лучше заниматься планированием, чем доделывать дела, которые вызывают раздражение.