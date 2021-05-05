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Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Овен

Обстоятельства будут подталкивать вас к действиям, хотя вы сами будете стремиться делать только то, что хочется.

Телец

Именно то, к чему вы будете стремиться, сейчас может оказаться для вас недосягаемым.

Близнецы

Вам лучше не переоценивать свои возможности и браться за те дела, которые можно будет довести до конца в будущем.

Рак

Не стоит провоцировать окружающих на откровенность, многое из того, что будет сказано, изменит взаимоотношения.

Лев

Вы вполне можете рассчитывать на успех в делах, целью которых является получение быстрой прибыли.

Дева

Контролируйте все, что происходит, только в этом случае вы избежите неприятностей.

Весы

Стройте планы на будущее, так как они могут сбыться. Важно не тянуть с обсуждением перспектив сотрудничества.

Скорпион

Вы преуспеете, если рядом с вами будут опытные компаньоны. Вы можете рисковать, если игра стоит свеч.

Стрелец

Важно не распылять силы и не браться за решение сразу нескольких задач. Вы можете не суметь многого добиться.

Козерог

Вы будете расположены к сотрудничеству, если предложения не вызовут сомнений.

Водолей

Вы будете заинтересованы в общении только в том случае, если сможете узнать что-то действительно новое.

Рыбы

Лучше заниматься планированием, чем доделывать дела, которые вызывают раздражение.

Общество Ежедневник Гороскоп

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