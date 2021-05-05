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5 мая 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "Об использовании атомной энергии""

Дата подписания 30 апреля 2021 г.
Опубликован 5 мая 2021 г.

Документ является поправкой к

Закон об использовании атомной энергии (ред от 30.11.2011)

Принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Внести в статью 21 Федерального закона от 21 ноября 1995 года N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4552; 2011, N 48, ст. 6732) следующие изменения:

1) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"Государственный мониторинг радиационной обстановки на территории Российской Федерации осуществляется уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом". Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе принимать участие в осуществлении государственного мониторинга радиационной обстановки на территориях субъектов Российской Федерации, в том числе формировать и обеспечивать функционирование территориальных подсистем единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации.";

2) часть вторую считать частью третьей;

3) часть третью считать частью четвертой и признать ее утратившей силу;

4) часть четвертую считать частью пятой и в ней слово "ведению" заменить словом "функционированию";

5) часть пятую считать частью шестой и в ней слова "органами управления использованием атомной энергии и (или) эксплуатирующими организациями" заменить словами "уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые вправе участвовать в осуществлении государственного мониторинга радиационной обстановки,";

6) часть шестую считать частью седьмой и в ней слово "ведения" заменить словом "функционирования".

Президент Российской Федерации В. Путин