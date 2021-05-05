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05.05.2021 20:46
Рубрика: Власть

Атомная подлодка "Казань" 7 мая войдет в состав ВМФ

Текст: Александр Степанов
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Атомная подводная лодка "Казань" проекта "Ясень-М" будет передана в состав Военно-морского флота РФ 7 мая. Как сообщили в Минобороны России, процесс передачи состоится в Северодвинске, на предприятии "Севмаш". Торжественная церемония пройдет под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Фото: Павел Львов \ РИА Новости
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Как отметили в военном ведомстве, адмирал Евменов накануне утвердил приемный акт, который свидетельствует об успешном завершении испытаний атомной подводной лодки. В Минобороны подчеркнули, что приказ главкома ВМФ о зачислении в состав флота атомного подводного крейсера четвертого поколения "Казань" проекта "Ясень-М" будет зачитан на церемонии 7 мая, после чего на подлодке поднимут Андреевский флаг.

"Казань" вооружена крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр". В перспективе планируется оснастить подводные лодки этого проекта гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Как ранее сообщала "Российская газета", издание The National Interest назвало вооружение "Казани" очень серьезным. По мнению издания, когда на подлодке появятся гиперзвуковые ракеты "Циркон", она станет реальной угрозой для американских авианосных ударных групп.

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