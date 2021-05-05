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05.05.2021 12:31
Рубрика: В мире

Австрия опередит ЕС с введением цифрового "зеленого паспорта"

Текст: Александр Саможнев

Евросоюз хочет ввести "зеленые паспорта" для привитых от коронавируса только летом. Это слишком поздно для Австрии. К этому времени туризм уже давно должен начать работу. В этой связи принято решение зарегистрировать австрийские цифровые "зеленые паспорта" уже 4 июня, заявил канцлер Себастьян Курц.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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По словам политика, ускорение Вены по выдаче "зеленых паспортов" необходимо, поскольку европейский паспорт еще долго не появится, и вначале будет представлять собой "лоскутное одеяло и дикую поросль". Желательно, чтобы это произошло, как можно раньше, но сомнения остаются. График ЕС не был идеальным для Австрии.

Тем не менее, он будет настаивать на скорейшем введении единого "зеленого паспорта" на саммите ЕС в пятницу и субботу. "Но мы не можем ждать Евросоюз. Это означало бы огромный ущерб для туризма и культурного сектора", - подчеркнул Курц.

По данным министерства здравоохранения, к началу июня в австрийских "зеленых паспортах" можно будет использовать QR-код в соответствии с защитой личных данных граждан. Тем не менее, "зеленый паспорт" на уровне Евросоюза является общей целью, уточнил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн. При этом параллельных структур в Австрии создаваться не будет, где существуют различные решения федеральных земель.

В ведомстве рассчитывают, что очередное ослабление карантина с 19 мая пройдет успешно. К 1 июля должны быть вакцинированы все, кто хотел это сделать.

На международном уровне, начиная с лета, везде будет использоваться одна и та же система, но каждая страна будет сама решать, кого и на каких условиях пускать к себе. Это означает, что хотя "зеленый паспорт" с QR-кодом можно будет считать везде с июля, он, скорее всего, будет регулироваться по-разному в разных странах, например, как задолго до въезда должен быть привит человек, как долго действителен анализ ПЦР, сколько гражданин находится на излечении. "Зеленые паспорта" должны содержать информацию о прививках, ПЦР-тестах, а также о выздоровлении от коронавируса.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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