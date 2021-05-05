У Кремлевской стены в Москве прошли зажжение и перенос частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Словакию. Довезти ее домой в 268 городов и сел своей страны вызвались участники гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии".

"76 лет назад Красная Армия избавила человечество от "коричневой чумы". Спустя десятилетия память и благодарность поколению победителей живет в сердцах жителей Европы, несмотря на попытки ряда ее политиков переписать историю", - написали байкеры у себя на странице в Facebook. Уже у Могилы Неизвестного Солдата в Москве они повторили слова благодарности и признательности "всей России, всем русским за общую Победу над фашизмом". И пообещали доставить частицу Вечного огня в целости и сохранности "как целого мира после той войны".

- Память о борьбе с фашизмом, символом которой является Вечный огонь, остается общим нравственным ориентиром для российского и словацкого народов, - заявил на церемонии зажжения частицы Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. - В России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, о героизме словацких патриотов, подпольщиков антифашистского сопротивления и участников словацкого национального восстания.

Сергей Нарышкин назвал акцию "Путь героического огня", которую вызвались осуществить "Мотоциклисты Словакии", знаковой. Накануне 76-го Дня Победы над нацизмом Европа вспомнит о том, что Советский Союз 76 лет назад избавил от фашистского ига несколько стран Центральной и Восточной Европы. Цена той Победы - более миллиона бойцов и командиров Красной Армии отдали свои жизни за свободу европейцев вдали от родной земли.

- Важность передачи частицы Вечного огня в Словакию заключается еще и в том, что это еще одно слово правды о той кровопролитной войне, - сказал заместитель министра обороны России Андрей Картаполов. - Правды, о которой многие на Западе предпочитают молчать, забывать, а кто-то - перевирать. Но у них ничего не получится. Правда все равно найдет свою дорогу. И эта частица Вечного огня станет путеводным огоньком для этой правды народам Европы.

Прямо от стен Кремля "Мотоциклисты Словакии" выдвинулись по памятным маршрутам Великой Отечественной войны - Вязьма, Смоленск, Минск. Затем их путь будет проходить через Польшу в Словакию. Байкеры 8 мая частицу Вечного огня привезут сначала в столицу - Братиславу, и постепенно зажгут памятные огни в горящих лампадах по всей Словакии - Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике, Банске Быстрице и в других городах.

Справка "РГ"

Вечный огонь в Москве у Могилы Неизвестного Солдата зажжен 8 мая 1967 года.