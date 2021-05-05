Белорусские архивисты могли открыть место рождения маршала Рокоссовского

Маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза Константин Рокоссовский, по новым данным, мог родиться в Беларуси. Запись о его рождении и крещении обнаружили в хранящейся в белорусском Национальном историческом архиве метрической книге церкви в местечке Телеханы Пинского уезда Минской губернии, ныне городской поселок Ивацевичского района Брестской области.

В сообщении на сайте архива говорится, что запись, датированную 3 сентября 1889 года, обнаружил во время работы с архивными документами один из жителей Ивацевичского района Брестской области, составлявший свою родословную. В метрической книге за 1889 год он прочитал о рождении мальчика, названного Константином. Его родители: "дворянин Ксаверий Викентьевич Рокосовский римско-католического исповедания и его жена Антонина Ивановна, православная верующая". Из метрики следует, что на следующий день новорожденный Константин Рокоссовский был крещен в Свято-Троицкой церкви в Телеханах.

Заметим, что никаких документов, подтверждающих место и дату рождения Рокоссовского, кроме его автобиографий до сих пор не существовало. В 1914 году в приказе о зачислении в 5-й Каргопольский полк указан год рождения 1894, а позже Константин Константинович писал, что родился в 1896 году. Считалось, что он родился в Варшаве, хотя в конце Великой Отечественной войны он стал указывать в качестве места рождения город Великие Луки Псковской области. Его семья объясняет это тем, что летом 1945 года он стал дважды героем Советского Союза, в связи с чем полагалась установка памятника на родине героя. Ставить памятник своему полководцу в другой стране в советском руководстве сочли неуместным, и маршалу предложили выбрать себе другое место рождения - в СССР. Рокоссовский выбрал город Великие Луки Псковской области, скорее всего, в связи с тем, что перед войной он служил в Пскове и полюбил эти места, а в Великих Луках до революции находилось поместье баронов Рокасовских. Зато достоверно известно, что мать Рокоссовского родилась именно в местечке Телеханы, и предположительно там же она похоронена.