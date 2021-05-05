Что увидели белорусские и российские журналисты во время пресс-тура в Великий Новгород и Старую Руссу

Пожалуй, нигде так явственно и вместе с тем ненавязчиво не прочитывается древняя связь русского и белорусского народов, как в Великом Новгороде, - начиная с памятника Тысячелетию России: знающему человеку фигуры на монументе скажут больше, чем любые политические декларации.

Вот создатели славянcкой письменности, святые Кирилл и Мефодий, вот князья Гедимин и Витовт. Здесь же уроженец города Турова князь Константин Острожский - именно в его типографии бок о бок трудились русский первопечатник Иван Федоров и его сподвижник белорус Петр Мстиславец над первой русской Библией. Вместе с Александром Суворовым - полководец Иван Паскевич, и если первому императрица Екатерина II пожаловала имение Кобринский Ключ на Брестчине, то граф Паскевич-Эриванский сам выкупил в Гомеле дворец, сегодня являющийся одной из туристических жемчужин Беларуси. Общая письменность, общая вера, общие победы и слава - все это было очевидно еще тогда, в далеком 1862 году, когда воздвигался этот великолепный монумент.

Прикоснуться к нашей общей истории белорусские и российские журналисты смогли благодаря поездке, организованной Постоянным Комитетом Союзного государства.

Культурный обмен

Ключевые точки нашего маршрута так или иначе относятся к Новгородскому государственному объединенному музею-заповеднику - одному из крупнейших музеев России. Миллион посетителей в год, все главные туристические места Великого Новгорода - именно объекты музея-заповедника.

- Также у нас пять филиалов в разных районах области, два из них в Старой Руссе - это дом-музей Достоевского и музей романа "Братья Карамазовы", - напоминает заместитель генерального директора по развитию музея и внешним связям Ольга Соболева. - Еще два литературных музея находятся в Чудово: музей Глеба Успенского, сейчас несколько забытого русского публициста, гуманиста и очень интересного персонажа своего времени, и охотничий домик Николая Некрасова. Один из самых удаленных наших филиалов - это музей Александра Суворова в селе Кончанское, там тоже сохранилась большая усадьба, именно оттуда полководец ушел в швейцарский поход.

Новгородский музей-заповедник на протяжении нескольких лет сотрудничает с белорусскими музеями - в частности, с Национальным Полоцким историко-культурным музеем-заповедником, и есть планы это сотрудничество расширить:

- Например, сейчас мы работаем над созданием музея письменности, и многие выставки, которые только планируются в Новгороде, уже посмотрели жители Полоцка, - рассказала Ольга Соболева. - Мы в Беларусь возили рукописные и старопечатные книги, часто обмениваемся художественными выставками. В этом году в полоцком музее будем показывать графику новгородского художника Евгения Сущени и, возможно, привезем из Полоцка в Великий Новгород графику народного художника Беларуси Георгия Поплавского.

Если нынешние межкультурные связи - чаще всего дело музейщиков, то несколько сотен лет назад их укреплением занимался сам князь Александр Невский, 800-летний юбилей которого отмечается в этом году. Или, вернее, Александр Храбрый - именно под таким именем полководец и труженик был известен современникам. И делал это традиционным для своей эпохи способом - взяв в жены княжну Александру, дочь полоцкого князя Брячислава. Правда, о ее жизни известно крайне мало, однако тот факт, что новгородцы после смерти канонизировали не только Александра, но и его княгиню, уже о многом говорит.

- Точно мы не знаем, но, скорее всего, она занималась традиционно женскими делами милосердия: благотворительностью, покровительством, - поясняет старший научный сотрудник музея-заповедника Владимир Варнаев. - Женских канонизаций во все времена было не так много, но новгородцы ее отметили, свой след в истории она оставила.

По улице Достоевского

Имя Федора Достоевского, чье 200-летие нам предстоит отметить в ноябре, ассоциируется по большей части с Петербургом, однако в его лучших романах отразилась Старая Русса: старорусские реалии просвечивают в романе "Бесы", а Скотопригоньевск, где разворачивается действие "Братьев Карамазовых", - почти полное отражение реального провинциального городка, где писатель с семьей поправлял здоровье в летнюю пору. Более того, это единственное место, где у вечного скитальца Достоевского появился свой собственный дом. "Особенно нравились нам обоим небольшие, но удобно расположенные комнаты дачи с их старинною, тяжелою, красного дерева мебелью и обстановкой, в которых нам так тепло и уютно жилось", - вспоминала супруга писателя Анна Григорьевна. Сегодня в комнатах, где жили Достоевские, восстановлены та обстановка и атмосфера, которые окружали семейство: вещи, принадлежавшие писателю и его жене, подлинные предметы той эпохи, сохранившаяся мебель и даже рояль, прижизненные издания книг… Портрет великого писателя дополняется простыми человеческими чертами: оказывается вдруг, что Достоевский был большим сластеной и оттого невозможно баловал своих детей, закармливая их лакомствами. Или что спал он нередко на диванчике в рабочем кабинете, поскольку трудился до трех-четырех часов утра и не хотел будить жену.

Корни рода Достоевских лежат в Беларуси: несколько деревень на Брестчине были пожалованы основателю рода боярину Даниилу Ртищеву

А корни рода Достоевских лежат в Беларуси: несколько деревень на территории современного Ивановского района Брестской области были пожалованы основателю рода боярину Даниилу Ртищеву пинским князем в 1506 году. Свою усадьбу боярин отстроил в селе Достоево, в пуще, богатой промысловым зверем и птицей, между реками Пиной и Ясельдой. Дети родоначальника и получили фамилию Достоевских. Сам писатель никогда не бывал в этих краях, однако о своих корнях знал. А белорусские ценители творчества Федора Михайловича постарались, чтобы память о нем жила на родине предков: литературно-краеведческий музей в средней школе села (сейчас агрогородка) Достоево открыли в 1982 году. Правнук писателя Дмитрий, живущий в Санкт-Петербурге, нередко посещает музей в Старой Руссе, а весной 2007-го навещал Достоево и подарил школьному музею несколько ценных экспонатов. Мы проходим по набережной реки Перерытицы, носящей сегодня имя Достоевского: вот дом Карамазовых, а вон там домик, где жила Грушенька… Топография у писателя достаточно точна, подробную карту нам покажут в новом современном музее романа "Братья Карамазовы", однако ценнее неуловимое дыхание истории: мы идем вдоль сверкающей под весенним солнцем речки ровно так, как когда-то прогуливался погруженный в собственные мысли писатель.