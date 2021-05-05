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05.05.2021 16:42
Рубрика: Культура

Мраморный бюст первого императора Рима найден в Италии

Текст: Денис Передельский

В Италии при проведении реставрационных работ строители случайно раскопали мраморный бюст Октавиана Августа, который считается историками первым императором Рима.

Фото: Nordland County Council
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Как сообщает Smithsonian Magazine, находка была сделана в древнем городе Изерния, расположенном на юге центральной части Италии. Фрагмент скульптуры обнаружили рабочие.

Они участвовали в реставрации исторических городских стен Изернии, причем часть этих стен была воздвигнута во времена Римской империи. Недавно стены частично обрушились, а произошло это во время археологических раскопок.

Во время восстановления стен рабочие и нашли неплохо сохранившуюся мраморную голову некого деятеля. Эксперты идентифицировали в ней давно утерянное изображение древнего правителя, относящееся к временам Римской империи.

По мнению исследователи, найденная мраморная скульптура изображала Октавиана Августа, который правил в качестве первого римского императора с 27 года до нашей эры до своей смерти в 14 году нашей эры. Именно Август первым из правителей начал официально использовать титул "император" перед своим именем. Его также называют основателем Римской империи.

Октавиан Август происходил из незнатной богатой семьи, но приходился внучатым племянником Юлию Цезарю и был усыновлен им в 44 году до нашей эры. Родство с Цезарем позволило ему ввязаться в борьбу за власть, которая завершилась войной между Марком Антонием и Октавианом Августом. Последний одержал в ней победу.

Идентифицировать статую помогли исследователи из Кембриджского университета. Они определили, что мраморный портрет был выполнен в стиле Primaporta, который достиг пика своей популярности около 20 года до нашей эры. Этот стиль впоследствии стал доминирующим способом изображения Августа на всех его официальных скульптурах и портретах.

Ученые отмечают, что плавные черты лица и похожие на запятые кудри (густые пряди волос разделены на пробор, образовывая характерную для вышеуказанного стиля V- образную форму) были призваны подчеркнуть молодость правителя.

Фото: iStock
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Власти Изернии уже заявили, что редкий артефакт останется в городе и будет выставлен в местном музее. Дело в том, что эта находка является прямым археологическим свидетельством присутствия римлян в древней колонии Изерния, которая в то время была известна как Эзерния.

В течение всего первого века до нашей эры многочисленные державы в Италии боролись за контроль над этим маленьким городком. Он имел стратегически важное расположение - это были своего рода ворота для экспансии на Апеннинский полуостров.

Впервые римские войска захватили Изернию около 295 года до нашей эры. В то время в городе проживали самниты - это была группа могущественных племен из гористой южно-центральной Апеннинской области. В 90 году до нашей эры самниты после продолжительной осады отвоевали город.

Впоследствии римляне вновь взяли его и сровняли с землей, после чего выстроили новый город в своем стиле и превратили его в собственный региональный центр.

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