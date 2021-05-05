Более 30 работающих в Южной Корее россиян заразились коронавирусом

Массовая вспышка коронавируса произошла в Южной Корее среди иностранных рабочих, где подавляющее большинство - россияне. По мнению властей, причиной распространения инфекции стали проведенные вопреки мерам социального дистанцирования встречи, а также проживание огромного количества людей на небольшой территории.

Вспышка COVID-19 среди иностранцев в Южной Корее произошла в городе Каннын, расположенном на побережье Японского моря. Власти начали экстренные проверки на SARS-CoV-2 работающих в стране иностранцев. Анализы взяли у более чем 1200 человек. Пока коронавирус выявлен у 50 иностранцев, из которых подавляющее большинство - граждане РФ. Вчера, когда число заболевших составляло 43 человека, местные СМИ уточнили, что 36 инфицированных - россияне, а еще семеро - представители республик Центральной Азии. Иностранные рабочие работают либо на сельскохозяйственных фермах, либо на строящихся объектах.

По словам сотрудников мэрии Каннына, вспышка произошла из-за несоблюдения правил мер социального дистанцирования. Большинство зараженных исповедуют ислам, соблюдая священный пост. Так как прием пищи позволяется только после заката, то многие собирались вместе вечерами группами и ужинали, что и спровоцировало распространение инфекции. Кроме того, сыграло свою роль и компактное проживание иностранцев, а также их постоянное общение друг с другом.

В связи со вспышкой коронавируса власти Каннына повысили в регионе меры социального дистанцирования до уровня 2.0. В настоящий момент идут массовые проверки на COVID-19 как среди иностранцев, так и корейцев. Понимая, что значительное количество гастрарбайтеров находится в Корее нелегально, власти призвали всех сдать тесты, гарантировав, что их данные не будут передаваться в иммиграционную службу, и санкций в виде депортации не последует. Тем не менее медики Каннына считают, что, несмотря на массовое тестирование, они пока не смогли выявить всех носителей SARS-CoV-2.