Британцам старше 50 лет предложат третью дозу вакцины от COVID-19

Минздрав Великобритании предложил провести повторную вакцинацию граждан старше 50 лет. Речь идет о третьей прививке от COVID-19. Ее планируют делать осенью, пишет ТАСС со ссылкой на газету Times.

Сейчас в Соединенном Королевстве проводятся испытания вакцин, в которые внесли изменения в связи с появлением новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

В то же время власти не отказываются и от идеи использовать уже зарекомендовавшие себя вакцины. В Великобритании одобрены препараты, выпускаемые компаниями Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

Так как вакцин не хватает, интервал между введением первой и второй дозами увеличили с трех недель до трех месяцев.