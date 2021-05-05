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Рубрика: В мире

Британцам старше 50 лет предложат третью дозу вакцины от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Jeremy Selwyn/Pool Photo via AP Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Jeremy Selwyn/Pool Photo via AP
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Jeremy Selwyn/Pool Photo via AP

Минздрав Великобритании предложил провести повторную вакцинацию граждан старше 50 лет. Речь идет о третьей прививке от COVID-19. Ее планируют делать осенью, пишет ТАСС со ссылкой на газету Times.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Сейчас в Соединенном Королевстве проводятся испытания вакцин, в которые внесли изменения в связи с появлением новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

В то же время власти не отказываются и от идеи использовать уже зарекомендовавшие себя вакцины. В Великобритании одобрены препараты, выпускаемые компаниями Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

Так как вакцин не хватает, интервал между введением первой и второй дозами увеличили с трех недель до трех месяцев.

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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