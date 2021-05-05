Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 108-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2004, N 34, ст. 3535; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 48, ст. 5733; 2010, N 31, ст. 4185; N 40, ст. 4969; 2012, N 50, ст. 6967; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656, 6664; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 27, ст. 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 30, ст. 4452, 4458; N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7525, 7529; N 53, ст. 8430; 2019, N 30, ст. 4104; N 31, ст. 4454, 4466; N 40, ст. 5490; N 52, ст. 7797; 2020, N 14, ст. 2001; N 17, ст. 2698; N 22, ст. 3376; N 29, ст. 4502; N 31, ст. 5022; N 42, ст. 6514; N 50, ст. 8068; N 52, ст. 8594) следующие изменения:

1) в пункте 9 статьи 78:

а) в абзаце первом слова ", в объеме затрат, подлежащих возмещению в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" исключить;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Заключение договора (соглашения) о предоставлении субсидии юридическому лицу, являющемуся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации", на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в пределах сроков и объемов возмещения затрат, определяемых в соответствии с указанным Федеральным законом.";

в) абзац второй считать абзацем третьим и в нем слова "в абзаце первом" заменить словами "в абзацах первом и втором";

2) в пункте 11 статьи 783:

а) слова ", в объеме затрат, подлежащих возмещению в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" исключить;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Заключение договора (соглашения) о предоставлении субсидии государственной корпорации (компании), публично-правовой компании, являющейся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации", на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в пределах сроков и объемов возмещения затрат, определяемых в соответствии с указанным Федеральным законом.";

3) пункт 1 статьи 130 дополнить абзацем следующего содержания:

"Повторное распределение между субъектами Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 94 настоящего Кодекса, не осуществляется.";

4) в статье 132:

а) абзац шестой пункта 3 после слов "Правительства Российской Федерации," дополнить словами "субсидий, предоставление которых обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 94 настоящего Кодекса,";

б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Повторное распределение между субъектами Российской Федерации субсидий, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 94 настоящего Кодекса, не осуществляется.";

5) пункт 11 статьи 1321 дополнить абзацем следующего содержания:

"Повторное распределение между субъектами Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 94 настоящего Кодекса, не осуществляется.";

6) пункт 2 статьи 133 дополнить абзацем следующего содержания:

"Повторное распределение между субъектами Российской Федерации субвенций, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 94 настоящего Кодекса, не осуществляется.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений пункта 9 статьи 78 и пункта 11 статьи 783 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 15 октября 2020 года.

3. Положения пункта 1 статьи 130, пунктов 3 и 4 статьи 132, пункта 11 статьи 1321 и пункта 2 статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов).

Президент Российской Федерации В. Путин