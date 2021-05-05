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05.05.2021 23:09
Рубрика: В мире

Бывший спикер палаты представителей Орегона арестован за торговлю людьми

Текст: Максим Макарычев

Полиция сообщила, что бывший спикер палаты представителей от Демократической партии штата Орегон был арестован за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Фото: iStock
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53-летний Дэвид Хант был одним из восьми человек, задержанных силовиками. Полицейское управление Портленда выпустило пресс-релиз, в котором отмечается, что его отдел по борьбе с торговлей людьми арестовал злоумышленников в ходе тщательно подготовленной операции. Офицеры размещали в интернете ложную рекламу, а задержанные "связывались с ними с целью организовать оплату половых актов". Все восемь человек привлечены к уголовной ответственности по обвинению в коммерческом сексуальном домогательстве.

Хант "отрицает обвинения, но уважает процесс уголовного правосудия и воздержится от дополнительных заявлений, пока не представится возможность в суде", сказал его адвокат Майкл де Мунис, которого цитирует NBC News.

По данным издания Pumpkin Media, Хант как законодатель был одним из лоббистов законопроекта, устанавливающего уголовную ответственность за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации в 2007 году. В 2011-м он также проголосовал за так называемый закон HB 2714, который квалифицирует как преступление "коммерческое сексуальное домогательство". Весь цинизм ситуации состоит в том, что именно за это преступление он был арестован двумя полицейскими в отеле Ramada Inn на юго-востоке Портленда, где предлагал пользователям сомнительные "услуги" по интернету.

Демократ Хант служил представителем штата в 40-м округе палаты представителей Орегона, представляя округ Клакамас с 2003 по 2013 год. Он был избран лидером демократического большинства в палате представителей штата Орегон на сессии 2007-2009 годов и работал спикером палаты в 2009-2011 годах. После ухода из законодательного собрания Хант в течение пяти лет занимал пост президента и генерального директора Тихоокеанской северо-западной оборонной коалиции и три года - старшего вице-президента компании Strategies 360. В настоящее время он является президентом и главным исполнительным директором компании Columbia Public Affairs.

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