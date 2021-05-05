Чем завершились парламентские выборы в Мадриде

Прошедшие накануне в Мадридском регионе внеочередные парламентские выборы завершились с необычным результатом. То, что Народная партия смогла одержать на них победу, конечно, прогнозировалось. Она значительно укрепила свои позиции, за нее проголосовали 44,73 процента избирателей - в два раза больше, чем два года назад. Однако консерваторы так и не смогли добиться поставленной цели - занять большинство в парламенте, чтобы самостоятельно управлять регионом.

А вот правящие в Испании социалисты, наоборот, потеряли поддержку жителей столичного региона. С 16,85 процента голосов они даже утратили лидерство в левом блоке. Их обошла региональная "Мас Мадрид", получившая 16,97 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Впрочем, молодые партии - а "Мас Мадрид" была создана всего несколько лет назад - часто пользуются популярностью в Испании в первые годы своего существования.

Еще одна левая партия "Унидас Подемос", которая, кстати, входит в правительственную коалицию в Испании, набрала лишь 7,21 процента голосов. Столь плохой результат (хотя он и лучше итогов голосования 2019 года) даже привел к тому, что ее лидер Пабло Иглесиас объявил о своем уходе из политики. "Эти результаты явно демонстрируют, что я не являюсь политической фигурой, которая может усилить наш электоральный вес", - заявил он. Стоит отметить, что ради этих выборов Иглесиас оставил пост вице-премьера Испании.

Прежде входившая в коалицию с консерваторами партия "Граждане" и вовсе не смогла пробиться в парламент автономии. За нее отдали свои голоса 3,5 процента избирателей при пороге в 5 процентов. Кстати, именно разрыв председателем правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо соглашения с "Гражданами" и привел к этим выборам.

Крайне правая "Вокс" заручилась поддержкой 9,13 процента жителей региона. Но именно ее представители могут сыграть значительную роль в дальнейшей истории Мадридского региона.

Дело в том, что Народная партия, хотя она и одержала убедительную победу на выборах, получает лишь 65 кресел в парламенте - на четыре меньше, чем нужно для того, чтобы самостоятельно сформировать региональное правительство. 13 мест, занятых членами "Вокс" могут компенсировать этот недостаток. Подобный союз испанские СМИ называют наиболее вероятным исходом минувших выборов.

Впрочем, за власть в регионе могут побороться и левые силы, однако тогда коалицию должны создать все три партии: ИСРП, "Мас Мадрид" и "Унидас Подемос". Но и в этом случае они имеют меньше депутатов, чем одна Народная партия. А возможность союза левых с крайне правой "Вокс" не рассматривается ни одним экспертом.

Примечательно, что в этом году, несмотря на пандемию коронавируса и то, что выборы проходили в будний день, явка оказалась рекордной и составила 76,7 процента. За последние 30 лет порог в 70 процентов преодолевался только в 1995 году.